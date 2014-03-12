У Запоріжжі невідомі в масках намагалися захопити приватне металургійне підприємство, що здійснює переробку чорних вторинних металів і металургійну переробку відсіву і скрапу феросплавів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, «11 березня близько 4.40 до оператора «102» Запорізького міського управління ГУ МВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення від начальника служби безпеки приватного акціонерного товариства, основним видом економічної діяльності якого є виробництво чавуну, сталі й феросплавів. Він заявив, що на територію заводу ввійшли близько тридцяти озброєних чоловіків і забрали мобільні телефони охоронців. При цьому вони повідомили, що «найняті на роботу новими органами управління підприємством».

За даними ВЗГ, міліція, прибула на місце події після отримання сигналу, локалізувала конфлікт.

Як розповіли УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, невідомі в масках намагалися захопити приватне металургійне підприємство «Ферротрейдинг». Семеро нападників були затримані міліцією на місці пригоди. Іншим вдалося втекти, зараз ведеться їхній розшук.

За неофіційними даними, нальотчики викрали комп`ютерну техніку ПАТ «Ферротрейдинг» і гроші, що знаходилися в приміщеннях підприємства в момент нальоту.

Подію кваліфіковано, як скоєння злочинів, передбачених ст. 162 і ст. 187 Кримінального кодексу України – «Незаконне проникнення в приватні володіння» й «Розбій». Ведеться слідство.

Довідка УНІАН. ПАТ «Ферротрейдинг» (до 2011 р. ЗАТ «Ферротрейдинг») організовано в серпні 2001 р. і введено в промислову експлуатацію 31 серпня 2006 р. Згідно з даними офіційного сайту підприємства, встановлені на ПАТ «Ферротрейдинг» металургійні потужності дозволяють проводити переробку металів чорних вторинних до 72 тис. т/год. або відсіву й скрапу феросплавів до 64 тис. т/год.