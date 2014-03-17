П`ятьох росіян і двох українців затримано у Гонконгу з вантажем героїну на 3 млн доларів - ЗМІ

Поліція Гонконгу затримала п`ятьох громадян Росії і двох громадян України за спробу провезення близько 32 кілограмів героїну вартістю понад 3 мільйона доларів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеву газету Standard.

Спершу на прикордонному контролі були затримані українці, які стверджували, що везуть порошок для виробництва морозива. Проте фахівці встановили, що 11 кілограмів їх порошку є героїном на суму близько 1 мільйона доларів. Потім співробітники наркоконтролю провели рейд у гонконзькому готелі Mirador Mansion у районі Чимсачей, де було заарештовано п`ятьох росіян і конфісковано 21 кілограм героїну.

У митниці повідомили, що затримані причетні до міжнародного синдикату наркоторговців, усі вони - безробітні іноземці. У поліції не виключили, що під час розслідування будуть нові арешти.

Згідно з місцевим законодавством, покарання за торгівлю наркотиками – довічне ув’язнення, відзначає газета.