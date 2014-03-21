В Одесі згорів автомобіль співробітника СБУ

У Малиновському районі Одеси у п`ятницю, 21 березня, згорів автомобіль співробітника Управління СБУ в Одеській області.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління ДСНС в Одеській області, близько 5.00 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що горить автомобіль Chevrolet Niva за адресою Генерала Петрова, 50.

«Власник – співробітник Управління СБУ, 1982 року народження. Машину згасили швидко, але площа займання до моменту приїзду пожежників вже становила 4 кв. м», - повідомив він. Причина займання уточнюється.