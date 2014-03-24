На Львівщині розпочато операцію "Зброя"

На території Львівської області з 21 березня розпочато операцію «Зброя» Першого ж дня правоохоронці вилучили 4 пістолети, 10 автоматів, 1 обріз, 13 рушниць, 11 карабінів, 3 револьвери, 3 одиниці саморобної зброї та понад 200 патронів.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

У зв’язку з початком проведення операції «Зброя» т.в.о. заступника начальника ГУМВС України у Львівській області полковник міліції Олексій Душейко звернувся до мешканців Львівщини.

Шановні громадяни!

В ніч з 18 на 19 лютого цього року, з підрозділів міліції міста Львова було викрадено близько тисячі одиниць табельної вогнепальної зброї. З метою повернення цієї зброї до органів внутрішніх справ, МВС було організовано місячник добровільної здачі зброї.

З цією метою у місті Львові та в населених пунктах області були організовані спеціальні пункти, куди громадяни могли вільно, на умовах анонімності, здати незареєстровану у встановленому законом порядку зброю. Такі пункти були об лаштовані, зокрема, у громадській приймальні Львівської обласної ради (Львів, вул. Винниченка, 16) та в районних адміністраціях міста Львова.

Хочемо подякувати свідомим громадянам, які відповідально поставились і здали незареєстровану зброю. Разом з тим, вкотре хочемо звернутись до громадян та громадських формувань котрі ще не зробили цього.

Не зважаючи на те, що місячник добровільної здачі зброї завершено - згідно ст. 263 КК України особи, які добровільно здадуть незареєстровану належним чином вогнепальну зброю та боєприпаси, притягуватися до кримінальної відповідальності не будуть.

З 21 березня на території Львівської області розпочато операцію «Зброя», метою якої є виявлення та вилучення з обігу зброї, яка не зареєстрована належним чином і може бути використана злочинцями для вчинення злочинів.

На сьогодні, органи внутрішніх справ отримали судові ухвали згідно яких проводяться обшуки з метою виявлення незареєстрованої та боєприпасів, які зберігаються поза встановленим законодавством порядком.

На даний час, вже вилучено 4 пістолети, 10 автоматів, 1 обріз, 13 рушниць, 11 карабінів, 3 револьвери, 3 одиниці саморобної зброї та понад 200 патронів.

Вкотре звертаємось до всіх громадян та громадських формувань: добровільна здача зброї органам внутрішніх справ не тягне за собою кримінальної відповідальності. У разі вилучення такої зброї працівниками міліції, особи будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства.