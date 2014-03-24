В Одесі загорівся трамвай із пасажирами
11:27, 24 березня 2014Кримінал
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В Одесі загорівся трамвай із пасажирами.
Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ та роботі з громадськістю ГУ ДСНС в Одеській області, 23 березня ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що по вулиці Миколаївська дорога виникло займання трамвая.
«Рятувальники оперативно прибули на місце виклику й ліквідували пожежу на площі 3 кв. м. Займання виникло в електрощитовій, розташованій за кабіною водія. Під час займання в трамваї перебували понад 10 пасажирів, які встигли самостійно залишити транспорт. Загиблих і постраждалих немає», - повідомили у відділі.
Причина займання встановлюється.
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