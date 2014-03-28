ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом блокування роботи Київського метрополітену

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом блокування роботи Київського метрополітену у лютому нинішнього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, Управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України провело перевірку законності дій службових осіб Київської міської державної адміністрації та КП «Київський метрополітен» щодо зупинення роботи станцій метрополітену 18 лютого 2014 року. У ході перевірки з’ясувалось, що колишні посадовці Київської міської державної адміністрації та комунального підприємства «Київський метрополітен» увійшли в злочинну змову між собою.

Йдеться про те, що вказані особи вчинили дії щодо блокування транспортних комунікацій метрополітену шляхом прийняття та реалізації рішення про зупинення роботи станцій метро з метою незаконного перешкоджання проведенню мирних зборів громадян, що відбувалися на Майдані Незалежності та прилеглій до неї території у цей час.

За даними Генпрокуратури, для реалізації своєї мети, службовці Київської міськдержадміністрації, усупереч вимогам законодавства та за відсутності підстав для зупинення роботи метрополітену, 18 лютого цього року видали окреме доручення з вимогою негайно зупинити роботу всіх станцій Київського метрополітену, що і зробили посадові особи КП «Київський метрополітен».

Унаслідок злочинних дій вказаних осіб у місті Києві повністю було припинено роботу метрополітену з 15 год 55 хв 18.02.2014 до 17 год. 05 хв. 20.02.2014 року.

За наведеними фактами Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) та ст. 340 (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України.

У прес-службі нагадали, з 18 по 20 лютого 2014 року уперше в історії роботи Київського метрополітену упродовж декількох днів було повністю припинено рух транспортних комунікацій метрополітену.