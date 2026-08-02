Україна уразила системи РЛС та ППО росіян у Краснодарському краї: деталі ударів (відео)

Прикривати свої аеродроми та пускові майданчики для "Шахедів" росіянам тепер буде значно складніше.

Внаслідок удару ЗСУ російські окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці 1-го окремого центру безпілотних систем Сил безпілотних систем.

"Системи РЛС та ППО противника у Краснодарському краї успішно виконали бойове завдання з перетворення на металобрухт - навіть на відстані 270+ км від лінії зіткнення", - зазначили у Центрі.

Так, бійці Центру завдали точкових ударів на оперативну глибину ворога. "За один підхід окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту", - підкреслюється у повідомленні.

Йдеться про:

зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 (Єйськ);

радіолокаційну станцію НЕБО-С (Єйськ);

РЛС НЕБО-У (Приморсько-Ахтарськ);

ЛС ГАММА-С1М (Єйськ);

РЛС НЕБО-СВ (Єйськ);

РЛС КАСТА-2Е2 (Камишеватська);

РЛС 37Т (Пригибський);

РЛС КАСТА-2Е2 (Шабельське).

"Прикривати свої аеродроми та пускові майданчики "Шахедів" противнику тепер буде значно складніше", - зауважили в Центрі.

нші удари по Росії

Як повідомлялося, уночі та вранці дрони атакували кілька регіонів Росії. Зокрема, повідомлялося про удари по нафтопереробному заводі у Саратові та по військовому аеродрому в Енгельсі. Також постраждав склад Wildberries у Самарській області країни-агресорки.

Зокрема, щодо Саратовського НПЗ, який є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії, і станом на 2023 рік обсяг переробки нафти на якому становив 4,8 мільйона тонн, OSINT-аналітики пишуть, що одне з вогнищ пожежі, можливо, є наслідком горіння факельної установки.

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