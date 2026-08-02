Україна уразила системи РЛС та ППО росіян у Краснодарському краї: деталі ударів (відео)

Внаслідок удару ЗСУ російські окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці 1-го окремого центру безпілотних систем Сил безпілотних систем.

"Системи РЛС та ППО противника у Краснодарському краї успішно виконали бойове завдання з перетворення на металобрухт - навіть на відстані 270+ км від лінії зіткнення", - зазначили у Центрі.

Так, бійці Центру завдали точкових ударів на оперативну глибину ворога. "За один підхід окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту", - підкреслюється у повідомленні.

Йдеться про:

  • зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 (Єйськ);
  • радіолокаційну станцію НЕБО-С (Єйськ);
  • РЛС  НЕБО-У  (Приморсько-Ахтарськ);
  • ЛС ГАММА-С1М (Єйськ);
  • РЛС НЕБО-СВ (Єйськ);
  • РЛС КАСТА-2Е2 (Камишеватська);
  • РЛС 37Т (Пригибський);
  • РЛС КАСТА-2Е2 (Шабельське).

"Прикривати свої аеродроми та пускові майданчики "Шахедів" противнику тепер буде значно складніше", - зауважили в Центрі.

нші удари по Росії

Як повідомлялося, уночі та вранці дрони атакували кілька регіонів Росії. Зокрема, повідомлялося про удари по нафтопереробному заводі у Саратові та по військовому аеродрому в Енгельсі. Також постраждав склад Wildberries у Самарській області країни-агресорки.

Зокрема, щодо Саратовського НПЗ, який є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії, і станом на 2023 рік обсяг переробки нафти на якому  становив 4,8 мільйона тонн, OSINT-аналітики пишуть, що одне з вогнищ пожежі, можливо, є наслідком горіння факельної установки.

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