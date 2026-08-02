Україна уразила системи РЛС та ППО росіян у Краснодарському краї: деталі ударів (відео)

Внаслідок удару ЗСУ російські окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту.
Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці 1-го окремого центру безпілотних систем Сил безпілотних систем.
"Системи РЛС та ППО противника у Краснодарському краї успішно виконали бойове завдання з перетворення на металобрухт - навіть на відстані 270+ км від лінії зіткнення", - зазначили у Центрі.
Так, бійці Центру завдали точкових ударів на оперативну глибину ворога. "За один підхід окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту", - підкреслюється у повідомленні.
Йдеться про:
- зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 (Єйськ);
- радіолокаційну станцію НЕБО-С (Єйськ);
- РЛС НЕБО-У (Приморсько-Ахтарськ);
- ЛС ГАММА-С1М (Єйськ);
- РЛС НЕБО-СВ (Єйськ);
- РЛС КАСТА-2Е2 (Камишеватська);
- РЛС 37Т (Пригибський);
- РЛС КАСТА-2Е2 (Шабельське).
"Прикривати свої аеродроми та пускові майданчики "Шахедів" противнику тепер буде значно складніше", - зауважили в Центрі.
нші удари по Росії
Як повідомлялося, уночі та вранці дрони атакували кілька регіонів Росії. Зокрема, повідомлялося про удари по нафтопереробному заводі у Саратові та по військовому аеродрому в Енгельсі. Також постраждав склад Wildberries у Самарській області країни-агресорки.
Зокрема, щодо Саратовського НПЗ, який є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії, і станом на 2023 рік обсяг переробки нафти на якому становив 4,8 мільйона тонн, OSINT-аналітики пишуть, що одне з вогнищ пожежі, можливо, є наслідком горіння факельної установки.