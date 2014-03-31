У ДАІ наголошують, що жорстко реагуватимуть на спроби проведення нелегальних автогонок

У Державній автоінспекції наголошують, що не допустять проведення нелегальних автогонок, і будуть невідкладно й жорстко реагувати на подібні порушення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, днями в Дарницькому районі Києва працівниками ДАІ була припинена спроба проведення нелегальних автогонок.

Повідомляється, що телефонний дзвінок від громадян про велике скупчення транспорту на вулиці Бориспільській надійшов на лінію «102» близько півночі. За вказаною адресою оперативно були направлені патрулі Державтоінспекції. Прибувши до місця події, працівники ДАІ зафіксували понад 200 транспортних засобів, водії яких з’їхалися на проведення вуличних автоперегонів.

«Такі несанкціоновані змагання становлять велику небезпеку як для самих учасників перегонів, так і глядачів, які збираються подивитися на дійство. Перегони, що проводяться з порушенням всіх можливих вимог, часто призводять до невиправних наслідків», - зазначає начальник Департаменту ДАІ МВС України Анатолій Сіренко.

У ДАІ наголосили, що випадки, коли під час таких перегонів травмувалися та гинули люди непоодинокі. Зокрема, півтора роки тому на Бориспільській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода, коли при проведенні вуличних автогонок на шаленій швидкості спортивне авто врізалося в відбійник. Тоді загинуло двоє людей.

«Я не дозволю перетворити дороги столиці на траси для вуличних перегонів. Закликаю як організаторів, так і учасників подібних заходів проводити змагання на спеціально обладнаній для цього території з дотриманням законодавства. У Києві, наприклад, чудово пристосований для цього автодром «Чайка», на якому всі охочі можуть помірятися своїм вмінням та силами транспортних засобів», - сказав Сіренко і наголосив, що за участь у нелегальних перегонах доведеться відповідати за законом.

«Працівники ДАІ будуть невідкладно й жорстко реагувати на подібні порушення», - додав Сіренко.