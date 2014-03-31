На Львівщині чоловік зарізав тещу після чого намагався покінчити життя самогубством

На Львівщині 36-річний чоловік завдав тещі дванадцять ножових поранень у живіт і спину після чого намагався підпалити її будинок і покінчити життя самогубством.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 28 березня у Пустомитівський райвідділ міліції надійшло повідомлення від 32-річної жительки одного із сіл Пустомитівського району, яка повідомила, що до неї зателефонував її колишній чоловік та повідомив, що побив її матір.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що 28 березня, близько 20.00, до будинку 56-річної мешканки Пустомитівського району прийшов її 36-річний зять. Між ними виникла суперечка під час якої зловмисник ножем заподіяв жінці дванадцять колото-різаних ран у живіт та спину. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці події.

«Після скоєного зловмисник підпалив матраци та дивани у будинку потерпілої, вийшов на подвір’я та спричинив собі три ножових поранення в живіт. Чоловіка доставлено в реанімаційне відділення Пустомитівської центральної районної лікарні. Співробітники ДСНС пожежу ліквідували», - зазначається у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Ведеться досудове розслідування.