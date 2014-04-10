Львівські правоохоронці видворили з території України ”злодія в законі” на прізвисько «Чічіна».

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, «на територію України «коронований» авторитет потрапив у цьому році та мешкав в орендованій квартирі у Львові. «Чічіна» користується авторитетом у кримінальному середовищі та яро підтримує злодійські традиції. «Злодій в законі» намагався вплинути на криміногенну обстановку, однак наразі він не становить жодної загрози та знаходиться за межами нашої країни».

У результаті проведеної працівниками управління по боротьбі з організованою злочинністю профілактичної роботи, направленої на протидію організованій злочинності, «Чічіна» покинув територію України.

Як стало відомо УНІАН з джерел у правоохоронних органах, працівники львівського УБОЗу 8 квітня на вулиці Японській у місті Львові затримали «злодія в законі» Мамуку Джаніашвілі (відомого в кримінальних колах під прізвиськом ”Чічіна”), який перебував на території України з січня 2014 року і проживав у Львові в орендованій квартирі неподалік від центру міста. За інформацією джерела, 9 квітня Джаніашвілі був видворений з України.