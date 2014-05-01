В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ про відновлення призову до Збройних сил України.

Як повідомляє пресс-служба в.о. президента, указ «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» оприлюднений в «Офіційному віснику Президента України» 1 травня 2014 року № 16 і набрав чинності.

В указі зазначається, що, «ураховуючи дальше загострення суспільно-політичної ситуації на сході та півдні України, факти неприхованої агресії, активізації дій незаконно створених збройних формувань проросійського спрямування, захоплення та блокування будівель органів державної влади, органів військового управління, військових частин, транспортних комунікацій у Донецькій і Луганській областях, що становить загрозу посягання на територіальну цілісність, втручання у внутрішні справи України з боку Російської Федерації, та з метою підтримання Збройних Сил України, інших військових формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам України» провести, відповідно до Закону України ”Про військовий обов`язок і військову службу”, у 2014 році «в установленому порядку призов на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України придатних за станом здоров`я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу».

Як повідомляв УНІАН, Державною комплексною програмою реформування і розвитку ЗСУ у період до 2017 року було передбачено перехід армії на комплектування військовослужбовцями за контрактом.

Указом президента України – верховного головнокомандувача ЗСУ від 14 жовтня 2013 року було скасовано обов’язковий призов громадян України на строкову військову службу у Збройні сили України та інші військові формування у 2014 році, крім призову до Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Восени минулого року відбувся останній загальний призов до лав ЗСУ.