В Одесі помер депутат облради Маркін, який був поранений під час сутичок

В Одесі у лікарні помер 63-річний депутат обласної ради В’ячеслав Маркін (фракція Партії регіонів), який був поранений учора під час сутичок між сепаратистами і проукраїнськими активістами.

Про це УНІАН повідомили в апараті Одеської обласної ради.

«Смерть наступила сьогодні близько четвертої години ранку. Він помер у лікарні, точна причина нам наразі невідома. Проте сталося це в результаті вчорашніх масових заворушень», - сказали в облраді.

Там уточнили, що у зв`язку з останніми трагічними подіями в Одесі обласна рада має намір найближчими днями провести позачергову сесію.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди.

По допомогу до лікарень міста звернулися понад 170 чоловік, 25 – у дуже тяжкому стані.

За інформацією начальника ГУ МВС України в Одеській області Петра Луцюка, в результаті заворушень загинули 37 чоловік і майже 200 дістали поранення, серед яких 22 міліціонери.

Міліція затримала понад 130 осіб, що брали участь у заворушеннях, відкрито 10 кримінальних справ.