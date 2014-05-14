У Луганську бойовики викрали директора школи
16:11, 14 травня 2014Кримінал
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У Луганську четверо озброєних людей у масках та в камуфльованому одязі викрали директора СШ №42 Олександру Шевченко.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, до жінки застосували насильство та під загрозою застосування зброї вивели з будівлі, посадили в автомобіль і повезли в невідомому напрямку.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження потерпілої.
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