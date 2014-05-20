На Вінниччині пенсіонер сокирою зарубав свого приятеля, а потім повісився

15:13, 20 травня 2014
Кримінал
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У Тиврівському районі Вінницької області під час сварки пенсіонер сокирою зарубав свого приятеля, а потім сам повісився.

Як повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, тіла мертвих чоловіків 19 травня виявив племінник пенсіонера. Він кілька днів не бачив свого родича, який мешкав на сусідній вулиці, тому прийшов його провідати. Зламавши двері в будинку, зачинені зсередини, чоловік побачив тіла й одразу викликав міліцію.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Оглянувши тіла небіжчиків, експерти встановили, що їхня смерть настала близько двох днів тому. Поруч криміналісти виявили знаряддя вбивства – сокиру зі слідами крові.

Попереднім розслідуванням встановлено, що під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка, в ході якої 73-річний господар будинку кілька разів сокирою вдарив свого приятеля по голові. Після чого – покінчив життя самогубством через повішання.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Триває розслідування.

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