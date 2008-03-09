Керівництво Криму висловлює співчуття у зв`язку зі смертю мера Феодосії

Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Рада міністрів автономії висловлюють співчуття сім`ї, рідним і близьким мера Феодосії Володимира Шайдерова і міській громаді Феодосії.

«Президія Верховної Ради і Рада міністрів Автономної Республіки Крим глибоко тужать у зв`язку з важкою втратою, - йдеться у співчутті керівництва автономії у зв`язку з раптовою смертю мера Феодосії. - Пам`ять про талановитого керівника, дбайливу і уважну людину назавжди залишиться в наших серцях».

8 березня передчасно, на 51 році, пішов із життя Феодосійський міський голова В.Шайдеров.