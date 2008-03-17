Екіпаж судна отруївся фосфином

Екіпаж суховантажного судна «Роксолана-1», що стоїть на рейді поблизу Ялтинського морського торгового порту, отруївся фосфином.

Про це заявляють фахівці МНС і СЕС, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

У приміщеннях, розташованих нижче палуби, гранично допустима концентрація отруйних речовин перевищувала безпечний рівень у 200 разів. «За твердженням фахівців МНС і СЕС, сталося інгаляційне отруєння екіпажа фосфином», - йдеться в повідомленні.

Як виявилось, напередодні надзвичайної події на судні проводилася «планова фумігація вантажу з метою знищення шкідливих комах і гризунів». На даний час на борту судна знаходяться капітан, старший і третій механік. До прибуття представників власника судна ”Роксолана-1” перебуватиме на рейді.

Як повідомляв УНІАН, на борту суховантажного судна ”Роксолана-1” (під прапором Республіки Беліз) перебувало 11 осіб, із них 10 громадян України і 1 громадянин Росії. Судно прямувало за маршрутом з Маріуполя до Туреччини з вантажем висівок пшениці.

На борту був виявлений мертвий член екіпажа - 27-річний електромеханік. Виявилося також, що ще четверо членів екіпажу потребували медичної допомоги. Потерпілі були доставлені на берег з ознаками отруєння і госпіталізовані в Лівадійську лікарню. На борту судна працювала комісія у складі представників МНС, МВС, прикордонників, митниці, охорони здоров`я й інших служб. За рішенням керівництва судна, ще троє моряків були доставлені в лікарню для проведення обстеження.