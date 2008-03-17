Погода в Криму на 18-20 березня

В найближчі дні дощитиме

За прогнозами, в найближчі дні в Криму дощитиме. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 18 березня температура на півострові вдень 10-15° тепла, вночі 5-10° тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с. 19 березня температура: вдень 9-14° тепла, вночі 4-9° тепла. Вітер західний 7-12 м/с. 20 березня - 6-11° тепла вдень, вночі 1-6° тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

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