У Криму цього року населення накупило бензину і дизпалива майже на 294 млн. грн.

У Криму в січні – березні 2008 року роздрібний товарообіг від продажу населенню бензину автомобільного і дизельного палива в порівнянні з січнем-березнем 2007 р. збільшився на 58,8% і склав 293 млн. 821,9 тис. грн.

Про це сьогодні повідомляє Головне управління статистики в Криму.

В січні-березні 2008 року на території АР Крим здійснювали роздрібну торгівлю світлими нафтопродуктами 323 АЗС, що належать суб`єктам підприємницької діяльності (юридичним і фізичним особам).

Найбільша питома вага в загальному об`ємі реалізації бензину складає бензин мазкі А-95 (51,4 %).