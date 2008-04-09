У Криму цього року населення накупило бензину і дизпалива майже на 294 млн. грн.
16:33, 09 квітня 2008Крым
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Як і раніше А-95 самий ходовий
У Криму в січні – березні 2008 року роздрібний товарообіг від продажу населенню бензину автомобільного і дизельного палива в порівнянні з січнем-березнем 2007 р. збільшився на 58,8% і склав 293 млн. 821,9 тис. грн.
Про це сьогодні повідомляє Головне управління статистики в Криму.
В січні-березні 2008 року на території АР Крим здійснювали роздрібну торгівлю світлими нафтопродуктами 323 АЗС, що належать суб`єктам підприємницької діяльності (юридичним і фізичним особам).
Найбільша питома вага в загальному об`ємі реалізації бензину складає бензин мазкі А-95 (51,4 %).
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