Трамп заявив, що у зростанні цін на пальне винна Україна

За словами президента США, причиною зростання цін на бензин не є Ормузька протока.

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що причиною зростання цін на пальне є українські удари по російській нафтопереробній галузі, а не блокування Ормузької протоки. Про це Трамп написав в своїй соцмережі Truth Social.

"Причиною зростання цін на бензин вже не є Ормузька протока, оскільки зараз майже щодня на ринок надходять рекордні обсяги нафти. Тепер справа у слові "нафтопереробні заводи": російські заводи підриває Україна, а наші заводи закриваються "демократами" у "синіх штатах", таких як Каліфорнія".

Примітно, що ці штати називають "синіми", оскільки виборці у них стабільно підтримують на виборах Демократичну партію.

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Попри заяви Трампа про те, що Ормузька протока нібито відкрита, Strait Up Maritime наводить іншу інформацію. Наразі статус Ормузької протики - закритий.

Також згідно з даними, за останні 24 години лише 23 кораблі пройшли протокою, 5 з яких - танкери. Наприклад, в 2025 році ця кількість становила 94 кораблі. Також зазначається, що на цю мить 1085 кораблів перебувають в Ормузькій протоці.

Примітно, що за даними The Independent, до повномасштабного російського вторгення в Україну на частку Росії припадало лише близько 8% імпорту нафтопродуктів у США. Проте в березні 2022 року цей показник знизився до нуля, коли федеральний уряд заборонив імпорт російських нафтових і газових продуктів.

Удари України по нафтопереробним заводам РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп заявляв, що через українські удари потужності з переробки дизельного палива в Росії виводяться з ладу жахливими темпами. На думку президента США, якби цього не відбувалося, тоді б проблем з цінами на пальне не було. Очільник Білого дому поклав провину за ситуацію на війну України з Росією. Трамп поділився, що розглядає можливість заборони на експорт дизельного палива, але це рішення "негативно позначиться" на цінах на бензин, хоча й знизить вартість дизельного палива.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником Білого дому в Нью-Йорку заявив про готовність країни до енергетичного перемир'я з РФ. Однак, в такому випадку Росія також повинна припинити атакувати українську енергетичну систему, інфраструктуру водопостачання й системи опалення. Зеленський поділився, що побажать припинити атаки в односторонньому порядку з боку України не надходило. Президент України пояснив, що оскільки наразі змусити російського диктатора закінчити війну неможливо, тоді пропонується розглянути енергетичне перемир'я.

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