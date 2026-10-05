Без Каховського водосховища півдню загрожує опустелювання, - голова ОВА

Доки екологи наполягають на важливості збереження нової екосистеми, чииновники апелюють до економічних питань.

Після закінчення війни Україна має відновити Каховську ГЕС й водосховище, оскільки без цього регіону загрожуватиме опустелювання. Про це у своєму телеграм-каналі заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Після закінчення війни треба зробити все, щоб відновити Каховську дамбу і водосховище. Нікополю й Нікопольському району потрібна вода для промисловості, заводів і поливу. Без води деіндустріалізація Нікопольщини триватиме. Деіндустріалізація України, слабка аграрна держава замість промислової – одна з цілей Росії", - написав він.

В іншому дописі Лукашук наголошує, що деіндустріалізація - це лише половина проблеми. Без Каховського водосховища не буде і сільського господарства в цій частині країни. Голова ОВА пояснює, що новий водогін, який забезпечив громади питною водою після руйнування ГЕС, не вирішує проблему зникнення грунтових вод.

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"Опустелювання не треба чекати, воно вже тут. Подивіться на Нікопольщину, на Томаківку, на сусідні громади. Повітря сухіше, рівень ґрунтових вод падає, а подекуди їх уже немає, починаються суховії. Люди на землі вже рахують, сіятися їм чи ні, бо врожай буде не той", – зазначає голова обладміністрації.

Каховське водосховище

Як писав УНІАН, після руйнування Каховської ГЕС в Україні точиться дискусія щодо майбутнього території колишнього водосховища. Частина місцевої влади та аграріїв наполягають на його відновленні, адже без стабільного джерела води страждають промисловість, сільське господарство та робочі місця.

Водночас екологи закликають не відновлювати водойму, адже на місці з’явилася природна екосистема з луками, лісами та біорізноманіттям, що має значні переваги. Питання водопостачання для регіону частково вирішується новим водогоном, який забезпечує міста та громади прісною водою, кажуть екологи.

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