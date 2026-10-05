Вчені знайшли несподіваний зв'язок між дитячим спортом і депресією дорослих

Загалом у дослідженні взяли участь понад 1000 людей.

Те, наскільки фізично витривалою є дитина, може мати значення для її психічного здоров’я навіть через десятиліття. Як пише Newsweek, нове дослідження показало, що краща кардіореспіраторна витривалість у дитинстві та підлітковому віці може бути пов’язана з нижчим ризиком депресії у дорослому віці.

Дослідження провели вчені з Інституту медичних досліджень Мензіс Університету Тасманії та Університету Аделаїди

Професорка нейронауки Медичної школи Ікана при лікарні Mount Sinai Ніколь Авена, коментуючи результати, зазначила, що цінність роботи полягає у тривалому періоді спостереження. На відміну від досліджень, які аналізують лише дорослих або мають короткий період спостереження, ця робота охоплює кілька десятиліть.

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Що показало дослідження

Науковці проаналізували медичні дані австралійських дітей віком від 7 до 15 років, зібрані у 1985 році. Згодом тих самих учасників обстежили повторно, коли їм було від 36 до 49 років. Загалом у дослідженні взяли участь понад 1000 людей.

У 1985 році фізичну підготовленість учасників оцінювали за допомогою кількох тестів. Зокрема, вони бігли 1,6 км для визначення кардіореспіраторної витривалості, виконували стрибок у довжину з місця для оцінки м’язової сили, а також проходили випробування на велотренажері.

Понад 30 років потому учасники пройшли інтерв’ю за методикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, під час якого оцінювали їхнє психічне здоров’я. Одна з авторок дослідження, наукова співробітниця Університету Тасманії Бруклін Фрейзер, розповіла, що підвищення кардіореспіраторної витривалості в дитинстві та підлітковому віці на одне стандартне відхилення, визначене за швидкістю бігу на 1,6 км, було пов’язане зі зниженням ризику депресії в дорослому віці на 13%.

Дослідники наголосили, що найсильніший і найбільш послідовний зв’язок спостерігався саме щодо кардіореспіраторної витривалості – тобто фізичної форми, яку розвивають під час активностей, що змушують людину важко дихати та докладати значних фізичних зусиль. Такий зв’язок виявився сильнішим у жінок.

Водночас автори наголошують, що дослідження було спостережним, тому отримані результати не доводять, що низька фізична форма безпосередньо спричиняє депресію в дорослому віці.

Як фізична форма може бути пов’язана з депресією

Ніколь Авена зазначила, що існує кілька можливих пояснень виявленого зв’язку.

Одне з них пов’язане з біологічним впливом аеробних фізичних навантажень на запальні процеси. Регулярні фізичні вправи можуть зменшувати хронічне запалення в організмі, регулюючи роботу імунної системи. Водночас хронічне запалення вважається одним із факторів, які можуть сприяти розвитку депресії.

Іншим механізмом може бути регуляція гормонів стресу. Фізичні навантаження допомагають регулювати гормональні процеси в організмі, що може зменшувати рівень стресу та покращувати настрій.

Крім того, фізичні вправи підвищують рівень нейротрофічного фактора мозку – білка, важливого для виживання, росту та підтримки нервових клітин.

Авена також припускає, що фізично активні діти частіше зберігають звичку до регулярних занять спортом і фізичних вправ у дорослому віці.

Водночас частина виявленого зв’язку може пояснюватися спільними факторами, зокрема доходами сім'ї, домашнім середовищем або психічним здоров’ям у ранньому віці. Усі вони можуть одночасно впливати і на фізичну форму дитини, і на ризик депресії в майбутньому.

Клінічна психологиня та доцентка Гарвардської медичної школи Кармел Чой зазначила, що кардіореспіраторна витривалість може бути своєрідним показником загального стану здоров’я, оскільки відображає роботу серця, легень і м’язів. За її словами, хороша фізична форма може вказувати на меншу кількість проблем зі здоров’ям у подальшому житті, а вони, своєю чергою, також є відомими факторами ризику депресії.

Чой також звернула увагу на соціальні фактори. Діти з сімей із вищими доходами можуть мати більше можливостей займатися організованим спортом, грати у безпечних місцях і проводити час у зелених зонах. Водночас такі сім’ї можуть мати більше ресурсів для підтримки психічного здоров’я в майбутньому – зокрема стабільне житло, якісну освіту та доступ до медичної допомоги.

Що робити далі

Фрейзер зазначила, що результати свідчать: хороша фізична форма в дитинстві може приносити користь не лише фізичному здоров’ю, а й мати довгостроковий зв’язок із психічним здоров’ям. Кардіореспіраторну витривалість вона назвала потенційно змінюваним фактором, пов’язаним із психічним здоров’ям упродовж життя.

За її словами, підтримка фізичної активності дітей та підлітків може бути корисною як для їхнього фізичного, так і для психічного здоров’я в дорослому віці.

З огляду на значне поширення депресії пошук факторів раннього віку, на які можна впливати та які потенційно сприяють кращому психічному здоров’ю в майбутньому, є важливим завданням для громадського здоров’я.

Авена погоджується, що фізичну форму можна змінювати, і саме тому цей фактор заслуговує уваги. На практиці це означає необхідність підтримувати щоденну фізичну активність і уроки фізкультури у школах, забезпечувати доступ дітей до організованих занять спортом та звичайних активних ігор незалежно від доходів сім’ї, а також приділяти особливу увагу дівчатам, які, як правило, раніше припиняють займатися фізичною активністю.

Для науковців наступним кроком мають стати дослідження, у яких фізичну форму дітей цілеспрямовано змінюватимуть, а потім відстежуватимуть їхній психічний стан. Це допоможе краще зрозуміти механізми виявленого зв’язку.

Новини науки

Нагадаємо, імбир цінують за його смакові якості та характерний гострий аромат, використовують як добавку до напоїв або деяких страв. Згідно з дослідженнями, імбир також може знизити рівень цукру в крові у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу.

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