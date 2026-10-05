Захарова звинуватила канцлера ФРН та голову німецької розвідки у спробі "втягнути німців у протистояння з Росією".

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що уряд Німеччини нібито намагається втягнути громадян країни у протистояння з Росією. Її слова цитують росЗМІ.

"Такі люди, як Мерц (канцлер Німеччини Фрідріх Мерц – УНІАН) і голова розвідки ФРН Мартін Єґер, намагаються втягнути німців у конфронтацію з Росією", - сказала Захарова.

Заява голови німецької розвідки

Слова представниці МЗС РФ Марії Захарової стали відповіддю на недавню заяву голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартіна Єґера про те, що Німеччина може бути втягнута у пряме збройне протистояння з Росією на тлі посилення російської "тіньової війни" проти європейських країн.

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Одним із прикладів Єґер назвав спробу атаки безпілотником поблизу аеропорту Лейпциг/Галле. Німецькі правоохоронці пов’язують цей інцидент із ширшою кампанією диверсій, кібератак та інших гібридних операцій, у яких Берлін підозрює Росію.

За словами голови німецької розвідки, Німеччина стала головною перешкодою для проєктування гегемоністської сили Росії в Європі і, як наслідок, основною мішенню російських дій.

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