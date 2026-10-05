Українські пілоти розпочнуть навчання на французьких винищувачах Rafale, – Зеленський

Глава держави наголосив, що це сильний крок на шляху до посилення бойової авіації України.

Українські пілоти незабаром розпочнуть навчання з керування французькими літаками Rafale у Франції. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як зазначив Зеленський, він провів хорошу розмову з французьким лідером. Президент України подякував Макрону за всебічну підтримку з боку Франції.

Зокрема, президенти обговорили російську терористичну ескалацію та потреби України в захисті.

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"Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення. Також українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції. Це потужний крок для української бойової авіації", – наголосив Зеленський.

Крім того, команди України та Франції продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет і авіабомб в Україні.

"Активно готуємо систему FREYJA. Обговорили, де можемо прискоритися. Домовилися, що поговоримо про все детальніше під час зустрічі", – заявив глава держави.

Французькі Rafale для України

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2025 року Україна та Франція підписали декларацію про можливість придбання 100 літаків Rafale F4 для бойової авіації України до 2035 року.

У березні 2026 року Зеленський заявив про рішення провести передплату для отримання перших бойових винищувачів Gripen від Швеції і Rafale від Франції.

Українські пілоти, які вже вміють керувати винищувачами Mirage-2000, швидко зможуть опанувати управління літаками Rafale.

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