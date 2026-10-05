На узбережжі Одещини заборонили перебування цивільних та рух транспорту: деталі наказу

Для отримання дозволу потрібне погодження з комендантом на підставі службових посвідчень чи посвідчень про відрядження.

В Одеській області встановлено особливий режим на узбережжі – заборонено перебування цивільних та рух транспорту. Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація з посиланням на спільний наказ начальника Одеської обласної військової адміністрації та командира оперативно-тактичного угруповання "Одеса".

Документ було підписано 30 вересня, але оприлюднено сьогодні.

Згідно з повідомленням, ідеться про наказ "встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів на окремих територіях Одеської області в умовах правового режиму воєнного стану".

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Судячи з його змісту, в регіоні значно обмежено пересування узбережжям. Зокрема, встановлюється особливий режим в’їзду/виїзду, обмеження свободи пересування громадян, а також руху транспортних засобів на узбережжі Чорного моря, у затоках, внутрішніх морських водах у межах пляжних зон та на територіях пляжних зон, розташованих у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області.

Забороняється перебування та пересування, вхід/вихід, а також в’їзд/виїзд транспортних засобів. Згідно з документом, виняток – військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії України, прикордонники, працівники СБУ, ДСНС, швидка медична допомога тощо. Також дозволено перевезення представників певних структур транспортними засобами спеціалізованого призначення за умови дотримання встановлених заходів безпеки. Крім того, потрібне погодження з комендантом на підставі службових посвідчень, посвідчень про відрядження тощо.

Згідно з наказом, власникам та користувачам приміщень, земельних ділянок на узбережжі необхідно забезпечити дотримання заборон та встановлених заходів безпеки, організацію господарської діяльності з урахуванням вимог наказу.

У разі виявлення підозрілих предметів (мін, снарядів, інших засобів вогневого ураження) вони негайно повідомити про це ДСНС України та Національну поліцію.

Курортний сезон на Одещині

Як писав УНІАН, ще в травні начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявляв, що в Одесі та області влітку офіційно відкривають пляжі. Йшлося про те, що їхню кількість буде значно збільшено для можливості відпочинку. Дозвіл на це надавали після ретельної перевірки на безпеку, відповідність санітарним нормам та наявність укриттів поруч.

Водночас курортний сезон цьогоріч тривав на тлі посилення ворожих атак на Одещину, зокрема на припортову інфраструктуру та цивільні судна, що прямували морським коридором. Наприкінці серпня було погоджено відкриття ще семи пляжних ділянок. Зазначалося, що на Одещині доступно 48 безпечних для відвідування ділянок, з них – 47 в Одесі та одна – у Чорноморську.

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