Долар встановив новий рекорд, сягнувши 45 гривень: офіційний курс валют на 6 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,48 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 6 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,06 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 5 жовтня - 44,99 гривні за долар).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,48 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,07/45,10 грн/дол., а до євро - 50,51/50,53 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 5 жовтня зріс на 3 копійки і складав 45,25 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,71 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 15 копійок і становить 51,03 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,33 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок і становив 45,50 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 25 копійок і складав 50,85 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,60 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

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