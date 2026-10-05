Камери iPhone 18 Pro та Galaxy S26 Ultra виявилися зовсім різними: що показав тест

По деталізації смартфони виявилися схожими, але iPhone частіше передавав сцену природніше, а Galaxy S26 Ultra робив знімки яскравішими й насиченішими.

Камери iPhone 18 Pro та Galaxy S26 Ultra перевірили в реальних умовах під час поїздки на Гаваї. Порівняння TechRadar показало, що обидва смартфони здатні робити знімки високої якості, але підхід до обробки знімків у них відрізняється.

Головна відмінність виявилася не стільки в деталізації, скільки в передачі кольорів. iPhone частіше робить ставку на природні відтінки, нейтральні кольори та збереження деталей. Galaxy, навпаки, активніше підвищує насиченість і контраст, завдяки чому знімки виглядають яскравіше й ефектніше, але іноді менш реалістично.

Основна камера

У iPhone 18 Pro використовується 48-Мп основна камера зі змінною діафрагмою f/1,5–4,0, тоді як Galaxy S26 Ultra отримав 200-Мп сенсор із діафрагмою f/1,4. Обидва смартфони за замовчуванням зменшують роздільну здатність знімків для економії місця: iPhone зберігає фотографії у форматі 24 Мп, а Samsung – у 12 Мп.

Відео дня

За хорошого освітлення обидва пристрої забезпечують порівнянну деталізацію. iPhone частіше передавав сцену природніше, а Samsung робив знімки більш насиченими. Особливо помітна різниця на фотографіях із рослинністю, небом та об’єктами в тіні.

Під час зйомки заходів сонця S26 Ultra здатний створювати більш виразні та художні кадри. Але агресивна обробка іноді призводить до втрати деталей на передньому плані. iPhone дає більш збалансований результат, хоча його фотографії виглядають менш ефектно.

Зум – головна перевага Samsung

У телефотозйомці Galaxy S26 Ultra виявився сильнішим. Смартфон оснащений 3-кратним і 5-кратним оптичним зумом, тоді як iPhone 18 Pro пропонує 4-кратне оптичне збільшення.

При 5-кратному збільшенні Galaxy зміг зберегти більше деталей і отримати чіткіші фотографії. Крім того, смартфон Samsung виявився помітно універсальнішим при сильному наближенні: його цифровий зум сягає 100× проти 40× у iPhone.

Щоправда, на максимальних значеннях обидва смартфони починають домальовувати деталі за допомогою програмних алгоритмів, тому такі знімки навряд чи можна назвати якісними.

Макро- та надширококутна камера

У макрозйомці обидва флагмани показали високий рівень деталізації. Однак iPhone 18 Pro знову частіше зберігав природні кольори, тоді як Galaxy S26 Ultra робив зображення більш контрастним і насиченим.

При цьому в деяких сценах автор порівняння віддавав перевагу Galaxy саме за більш виразну передачу кольорів. В інших випадках перевагу отримував iPhone, який точніше передавав відтінки.

Надширококутна камера також демонструє хороші результати на обох смартфонах. Невелика перевага залишилася за iPhone 18 Pro завдяки якіснішій передачі дрібних деталей, наприклад текстури піску.

Селфі – головна перевага iPhone

У фронтальній камері iPhone 18 Pro використовується 18-Мп сенсор, тоді як Galaxy S26 Ultra отримав 12-Мп камеру. У реальній зйомці iPhone трохи чіткіший і краще зберігає дрібні деталі.

Додатковою перевагою стала функція Center Stage: камера автоматично утримує людину в кадрі та дозволяє змінювати орієнтацію зйомки залежно від кількості людей.

Чия камера знімає краще – iPhone чи Samsung

Однозначного переможця серед iPhone 18 Pro та Galaxy S26 Ultra немає. Вибір багато в чому залежить від того, який стиль фотографій віддає перевагу людина. Проте загальну вищу оцінку Techradar все ж поставив смартфону Apple.

iPhone 18 Pro краще підійде тим, хто цінує природну передачу кольорів, стабільну роботу основної камери та якісні селфі. В умовах хорошого та слабкого освітлення він частіше забезпечує збалансований результат. Крім того, смартфон пропонує професійні налаштування, зокрема змінну діафрагму.

Galaxy S26 Ultra виглядає кращим варіантом для зйомки з збільшенням і створення більш насичених, стилізованих фотографій. Його 3- та 5-кратний оптичний зум робить камеру більш універсальною для віддалених об’єктів.

Нагадаємо, в авторитетному рейтингу DxOMark новенький iPhone 18 Pro посів друге місце, поступившись лише Huawei Pura 80 Ultra. При цьому Galaxy S26 Ultra не потрапив навіть до топ-20 найкращих.

Раніше експерти назвали найдешевші смартфони з найкращими камерами. Обираючи бюджетний камерофон, варто звертати увагу не лише на мегапікселі, а й на якість обробки зображень, а також на наявність додаткових камер.

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