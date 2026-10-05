Купувати вживані процесори стало небезпечно: розробники видають бани по 'залізу'

У службі технічної підтримки Valorant відмовилися зняти блокування процесора.

Купівля вживаних комплектуючих для ПК може обернутися несподіваною проблемою: разом із процесором або відеокартою новий власник в теорії може отримати й чужий бан в онлайн-грі. Сучасні античіт-системи вміють розпізнавати не тільки IP-адреси, а й окремі комплектуючі.

Видання PCWorld розповіло про випадок користувача Reddit, який придбав вживаний AMD Ryzen 7 5800X3D. Процесор працював нормально, однак під час запуску Valorant гра одразу закривалася.

Після спілкування зі службою підтримки Riot Games він з’ясував, що цим процесором раніше користувався чітер, який у серпні отримав бан по "залізу" в Valorant. У службі підтримки відмовилися зняти бан з його процесора, а античіт-система Riot Vanguard позначила решту комплектуючих ПК як залізо чітера.

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Точний перелік апаратних даних, які використовують Vanguard та інші античіт-системи, розробники публічно не розкривають. Однак технічно таке ПЗ може ідентифікувати різні компоненти комп’ютера – процесор, відеокарту, SSD, материнську плату та мережевий адаптер.

Головна проблема полягає в тому, що покупець не може заздалегідь дізнатися, чи був конкретний компонент пов’язаний із апаратним баном. Тому під час купівлі вживаного процесора, відеокарти чи цілого ПК варто звертати увагу не лише на стан обладнання, а й на надійність продавця та можливість повернути товар, зазначає PCWorld.

Раніше експерти назвали 6 процесорів, які у 2026 році вже час замінювати. Процесори зазвичай служать довше, ніж відеокарти, тому багато користувачів продовжують користуватися процесорами, випущеними кілька поколінь тому.

Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найпопулярнішу конфігурацію ігрового ПК у вересні 2026 року. Звання найпопулярнішої відеокарти дісталося RTX 5070, також користувачі дедалі частіше обирають процесори AMD.

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