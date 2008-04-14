Нарада із представниками Кримської Академії Наук, наукової громадськості та екологічних організацій
10:36, 14 квітня 2008Крым
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14 квітня - 15.00. Постійний Представник Президента України в АРК Л.Жунько проведе нараду із представниками Кримської Академії Наук, наукової громадськості та екологічних організацій АР Крим.
Місце проведення: Сімферополь, провулок Совнаркомовський, 3-а (зал засідань Представництва Президент а України в АРК).
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