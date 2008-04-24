Голова правління ПриватБанку пояснив, чому меншає гривні в обігу

16:00, 24 квітня 2008
Крым
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Триває конференція в Ялті

Якщо Національний банк України продовжить нинішню політику й не викуповуватиме надлишок валюти на міжбанку, то гривня зміцнюватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ у ході XVI Ялтинської міжбанківської конференції країн СНД і Балтії.

При цьому він зазначив, що це веде до зменшення гривні в обігу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, голова Ради Нацбанку Петро ПОРОШЕНКО заявив, що досягнуто взаєморозуміння з урядом щодо скорочення наявної на його рахунках, зокрема в Держказначействі, грошової маси, внаслідок чого банківська система має одержати певний ресурс.

25 січня П.ПОРОШЕНКО заявив, що Україна повинна відмовитися від прив`язки до іноземних валют. Він підкреслив, що Нацбанк давно вже не купує долари. Весь 2007 рік купували євро, швейцарські франки, англійські фунти.

 

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