Турецькі пляжі атакували акули

Вперше за декілька десятків років поблизу пляжів на західному побережжі Туреччини з`явилася велика кількість акул. Позаштатна ситуація внесла значні корективи в програми відпочинку на місцевих курортах.

Особливо неприємна ситуація склалася в таких популярних у туристів місцях як Бодрум і Мармаріс. Там закриті десятки пляжів, на вході у воду встановлені заборонні червоні прапорці. Категорична заборона встановлена для морських прогулянок, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на тамтешню владу. За даними місцевих рятувальників, поява акул викликала справжню паніку серед туристів. Власті намагаються заспокоїти людей і пояснити, що гігантські представники цього виду акул украй рідко нападають на людей і ситуація не така погана, як здається. Проте туристи рятувальникам не вірять.

Поки учені не з`ясували, що роблять акули біля побережжя Егейського моря, де вони не з`являлися вже більше тридцяти років. Річ у тому, що турецькі пляжі традиційно славилися своєю безпекою.