Нацбанк випустив пам’ятну монету, присвячену символу 2027 року (фото)

Монета має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу.

Національний банк випустив пам’ятну монету "Рік Кози" з серії "Східний календар", присвячену символу 2027 року, повідомили в пресслужбі регулятора.

"У східній культурі коза уособлює гармонію, доброту, творчу енергію та добробут. Її образ пов’язують зі спокоєм, взаєморозумінням і прагненням до кращого життя. Водночас в українській народній традиції коза втілює родючість, достаток, життєву силу та відродження", - ідеться у повідомленні.

Монета "Рік Кози" має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу.

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На аверсі на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на козу – символ року, над стрілкою – 2027. На матовому тлі зображено стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка, квітка, ягода, листок.

На реверсі зображено стилізовану козу на тлі листка конюшини, що традиційно асоціюється з удачею. Фактура вовни кози нагадує суцвіття конюшини. Унизу під композицією розміщено стилізовані копита. По колу тварина оточена елементами, що характерні для кожної пори року: сніжинки, квіти, плоди, гілки.

Тираж – 80 000 штук у сувенірному пакованні.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Пам’ятні монети України - останні новини

У жовтні Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету до 100-річчя від дня народження Богдана Гаврилишина.

Також НБУ увічнив легендарну українську пісню та її автора Володимира Івасюка у сріблі, випустивши нову пам'ятну монету "Червона рута – голос поколінь".

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