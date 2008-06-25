Поблизу Керчі «виринула» міна
10:34, 25 червня 2008Крым
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Вага вибухової речовини – 100 кг
У районі Керчі водолази МНС на відстані 10 м від берегової смуги на глибині 2,5 м виявили морську якірну міну 1912 року (загальна вага – 609 кг, вага вибухової речовини – 100 кг).
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, місцевість очеплено працівниками міліції. О 10.25 піротехніки МНС розпочали роботи щодо ліквідації боєприпасу, що буде відтранспортований у відкрите море на відстань трьох кілометрів від берега, де його підірвуть.
Загрози населенню немає. На місці працює опергрупа ГУ МНС України в АРК.
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