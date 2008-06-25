Севастополь святкуватиме День флоту України (програма)

У Севастополі 6 липня відбудуться урочисті заходи до Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, зокрема, 5 липня до національних Військово-Морських Сил прибудуть шефські делегації, які відвідають кораблі та військові частини українського флоту.

6 липня о 8.45 на кораблях та у військових частинах ВМС відбудеться урочистий підйом Військово-Морського Прапору та прапорів розцвічування.

Планується, що о 9.00 на катері “Шулявка” командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ та високоповажні гості вийдуть у Севастопольську бухту, де відбудеться парад кораблів українського флоту.

О 10.00 на Графській пристані відбудеться театралізована вистава “Українському флоту бути завжди”.

Об 11.00 на площі Нахімова відбудеться церемонія чергового випуску курсантів Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С.Нахімова.

Об 11.20 командування флоту, представники виконавчої та законодавчої влади Севастополя, почесні гості та представники шефських делегацій усіх областей України покладуть вінки та квіти до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років.

Об 11.30 на площі Нахімова відбудеться урочисте проходження особового складу Севастопольського військово-морського інституту.

О 12.00 на Морському вокзалі буде організовано огляд кораблів, озброєння і військової техніки.

Також в цей день на сценічних майданчиках Севастополя відбудуться виступи творчих колективів з різних регіонів України. На площі Нахімова спеціальними призами будуть нагороджені переможці конкурсу дитячого малюнку, присвяченого Дню ВМС ЗС України.

О 19.00 на площі Нахімова пройде святковий гала-концерт за участю зірок української естради.

Завершиться свято о 22.00 парадом феєрверків та святковим артилерійським салютом над Севастопольською бухтою.