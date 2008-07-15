В Україну завозять неліквідне м`ясо

Міністерство аграрної політики занепокоєне ввезенням в Україну м`яса низької якості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр агрополітики Юрій МЕЛЬНИК.

«Турбує ситуація на ринку м`яса. Попри збільшення виробництва в першому півріччі, тривожать факти із ввезення імпорту у великих кількостях, при цьому низької якості», - сказав він.

За даними Ю.МЕЛЬНИКА, за шість місяців до України було імпортовано 160 тис. тонн м`яса, з яких лише близько 28% було відповідної якості.

«Усе решта належить до групи товарів низькосортних. І це підтверджується тим, що на сьогодні м`ясо великої рогатої худоби імпортується до України по 915 дол. за тонну або по 91 центу за кілограм. Це те, що в інших країнах називається неліквід», - сказав він.

Як приклад міністр повідомив, що Україна експортує яловичину за ціною 3 тис. 600 дол. за тонну, тоді як собі ввозить неякісну по 915 дол. за тонну.