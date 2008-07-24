На завтра в Україні оголосили штормове попередження

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження в Україні на 24-25 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, зокрема, у другій половині 24 і протягом 25 липня на річках басейнів Прута, Сірета, притоках Дністра (в межах Львівської та Івано-Франківської областей) і на річках Закарпаття очікується відновлення підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м. Зокрема на ділянці р. Прут Коломия – держкордон продовжуватимуться підйоми на 2-2,5 м.

Також можливе затоплення заплав, пасовищ, сільськогосподарських угідь, підтоплення окремих прирічкових господарських об’єктів і житлових будинків у Галицькому, Тлумацькому, Верховинському та Косівському районах Івано-Франківщини, Заліщицькому районі Тернопільщини, Тячівському районі Закарпаття; підтоплення дороги Новоселиця – Герца на Буковині, блоків сигналізації застав держкордону у Новоселицькому районі Чернівецької області.

Крім того, у Карпатських горах зберігається загроза формування селевих потоків.

Також 25 липня у Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях, а вдень і в Криму буде хмарно з проясненнями, грозові дощі, місцями сильні зливи, в окремих районах – град, шквали 17-22 м/с. На Прикарпатті вночі пройдуть дуже сильні дощі.