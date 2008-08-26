Комуністи Криму заявляють, що Секретаріат Ющенка їх обмовив

Комуністи Криму заявляють, що заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН поширює про них наклепницькі заяви.

Про це йдеться в заяві депутата кримського парламенту, голови контрольно-ревізійної комісії Кримської республіканської організації Комуністичної партії України В’ячеслава ЗАХАРОВА у відповідь на поширений сьогодні прес-службою Президента коментар І.ПУКШИНА.

«26 серпня в ЗМІ прес-служба Президента України розповсюдила заяву заступника глави Секретаріату Президента України І.ПУКШИНА, що нібито «група кримських комуністів на чолі з народним депутатом України Л.ГРАЧЕМ 21 серпня зірвала прямий ефір ДТРК «Крим», застосувавши силу проти журналістів». Це твердження заступника глави Секретаріату Президента України І.ПУКШИНА є наклепницьким», - йдеться в заяві В.ЗАХАРОВА, текст якої переданий УНІАН.

За словами парламентарія, «кримські комуністи, які прибули для участі в програмі, не вдавалися до спроб її зриву, а, навпаки, вимагали проведення передачі в прямому ефірі, як було обіцяно раніше».

«Але саме така вимога комуністів про проведення передачі в прямому ефірі, а не в записі, не влаштувала організаторів, і вони самостійно прийняли рішення відмінити проведення передачі», - сказано в заяві.

В.ЗАХАРОВ називає помилковим і твердження прес-служби Президента України щодо участі народного депутата Л.ГРАЧА в подіях на ДТРК «Крим» 21 серпня. «Повідомляю, що народний депутат України Л.ГРАЧ на ДТРК «Крим» 21 серпня був відсутній», - зазначив комуніст.

Він також розкритикував проведення інформаційних передач про НАТО в Криму, «де майже 100 (ймовірно, відсотків – УНІАН) проживаючих громадян категорично не сприймають спроб Президента України В.ЮЩЕНКА втягнути Україну в НАТО».

«Більше того, дивно виглядає організація пропаганди натовського курсу Президента на державній телерадіокомпанії, роботу якої, до речі, оплачують з кишень платників податків, які в більшості своїй виступають проти НАТО», - сказав В.ЗАХАРОВ.

Депутат парламенту Криму також заявив, що в країні, де стала можливою «одностороння зухвала пропаганда «принад» військового блоку НАТО», «один якийсь заступник глави Секретаріату Президента бере на себе роль руйнівника норм Конституції України, визначника державної ідеології».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Президента України обнародувала коментар заступника глави Секретаріату Ігоря ПУКШИНА, в якому він вимагав від правоохоронних органів відреагувати на захоплення кримськими комуністами телекомпанії “Крим”.