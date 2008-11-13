Кримські комуністи закликали Запоріжжя взяти приклад з них

Комуністи Криму закликали запорізьких соратників по партії протестами зустріти акцію «Незгасима свічка», яка проводиться на згадку про загиблих під час голоду 1932-1933 років.

Про це повідомили в прес-службі Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України.

Комуністи в середу в Криму (у Джанкойському районі автономії, а також в Євпаторії та Сімферополі) зустрічали 200-кілограмову свічку акціями протесту і закликали комуністів Запоріжжя послідувати їх прикладу. Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ з цього приводу переговорив з першим секретарем Запорізького обкому КПУ, нардепом Олексієм БАБУРІНИМ.

«Сподіватимемося, що як їх (учасників акції - УНІАН) зустріли в Криму, так зустрінуть і в Запоріжжі», - сказав Л.ГРАЧ.

Комуністи заявляють, що «помаранчевий режим» спотворює події 30-х років минулого століття, і запевняють, що «стихійне лихо» спіткало «в однаковій мірі регіони РСФР і УРСР».

Довідка УНІАН. Міжнародна акція «Незгасима свічка» почалася 1 квітня в Австралії. Вона пройшла в 33 країнах світу.

В Україні акція «Незгасима свічка» стартувала 26 жовтня. Після проведення заходів у всіх обласних центрах країни «Незгасиму свічку» буде доставлено до Києва, де проводитимуться державні заходи, присвячені пам`яті жертв Голодомору.