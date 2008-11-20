Тенюх назвав пріоритет роботи командного складу флоту України

Відновлення технічної готовності кораблів має стати пріоритетом у роботі командного складу флоту.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських Сил України, на цьому наголосив командувач українських ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ під час розширеного засідання військової ради флоту.

Як додали у прес-центрі, предметом обговорення на засіданні став стан технічної готовності кораблів та авіаційної техніки Військово-Морських Сил, а також аналіз стану військової дисципліни. До обговорення цих питань також був залучений керівний склад з’єднань та військових частин, провідні фахівці управлінь та служб командування ВМС.

І.ТЕНЮХ, зупиняючись на питаннях щодо відновлення технічної готовності кораблів, суден та авіаційної техніки, зокрема, зазначив, що головними проблемами тут є застарілість корабельного складу та недостатнє фінансування ВМС, але відновлення технічної готовності корабельного складу повинно стати пріоритетним напрямком у роботі. Він також наголосив, що у наступному році 24 кораблі Військово-Морських Сил повинні бути повністю готові до виконання завдань за призначенням.