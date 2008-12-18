Спікер Криму передав Грачу, Миримському і Куніцину: кишка тонка

Верховна Рада Криму зуміла сьогодні розблокувати свою роботу.

При цьому, як передає кореспондент УНІАН, депутати з фракцій партії ”Союз” і Компартії не з`явилися на засідання кримського парламенту, крім того, була відсутня частина депутатів з фракцій ”Крим” і Блоку ”За Януковича!”. У результаті в голосуванні брали участь менше 60 із 100 депутатів кримського парламенту.

Під час парламентського засідання виникли непорозуміння через картки для голосування.

Так, голова комісії з контролю за електронним голосуванням, депутат - лідер кримської організації партії ”Російський блок” Олег РОДИВІЛОВ заявив, що в голосуванні бере участь картка керівника кримської фракції БЮТ Тетяни ЗВЄРЄВОЇ, хоча вона зараз перебуває в лікарні після автоаварії. Через деякий час представник фракції БЮТ Тетяна КРАСИКОВА повідомила, що у бютовців із сейфа зникли картки ряду депутатів, тому вона запропонувала ”запросити міліцію” і розібратися в цьому. Керівництво парламенту дало доручення перевірити озвучену інформацію.

Голова парламенту автономії, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО в інтерв`ю журналістам заявив, що кримські депутати-комуністи під керівництвом їхнього лідера, народного депутата України Леоніда ГРАЧА, а також «люди» голови партії ”Союз”, депутата ВР АРК Льва МИРИМСЬКОГО і лідера фракції ”Крим”, голови міськдержадміністрації Севастополя Сергія КУНІЦИНА здійснюють спроби ”зробити якийсь інший формат у Раді міністрів Криму і Верховній Раді Криму”.

”Але це проблема представників цих трьох фракцій (фракцій Компартії, ”Союз” і ”Крим”)”, - сказав кримський спікер, додавши, що ”ні у КУНІЦИНА, ні у МИРИМСЬКОГО, ні у ГРАЧА” немає можливостей для переформатування Верховної Ради автономії.

А.ГРИЦЕНКО також заявив, що не знає ні про який збір підписів за його відставку з посади голови ВР Криму. ”Мені ніхто не пропонував піти у відставку, я не знаю ні списків, ні підписів, ніхто їх не бачив, хто їх ходив-збирав”, - заявив голова кримського парламенту.

Він також сказав, що ”нічого надприродного” у Верховній Раді Криму не відбувається.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня ВР Криму через суперечності між депутатами не змогла зібратися на пленарне засідання. Впродовж дня засідання переносилося кілька разів, а потім було відкладене на 18 грудня. У кулуарах парламенту з`явилася інформація про збір підписів за відставку кримського спікера А.ГРИЦЕНКА.