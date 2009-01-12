Два нових центри авіаційного радіозв’язку відкрили в Сімферополі

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ввело в дію приймальний та передавальний центри авіаційного радіозв’язку в регіональному структурному підрозділі «Кримаерорух» у Сімферополі.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку, функціонування нових об’єктів значно покращить надійність та якість обслуговування повітряного руху.

«Приймальний та передавальний центри є автономними об’єктами, устатковані сучасним радіообладнанням, яке характеризується підвищеною надійністю та додатковими функціями: дистанційний контроль та управління, здатність регулювати потужність випромінювання залежно від операційних потреб та умов. Крім того, із введенням в дію цих об’єктів, зменшилася площа антенних полів, що дає економічні переваги», - йдеться у повідомленні.

Зона відповідальності Сімферопольського районного диспетчерського центру має найбільшу в Україні площу – майже 200 тис. кв. км – і високу інтенсивність повітряного руху. Особливість Сімферопольського району польотної інформації в тому, що його частиною є міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

Встановлення нових радіоцентрів здійснено в рамках Програми розвитку засобів авіаційного повітряного зв’язку Украероруху. Наступним етапом її реалізації передбачається будівництво і введення в дію таких центрів у Дніпропетровську, Борисполі, Львові, Донецьку та Одесі.