Проект про відновлення топоніміки Криму рекомендують доопрацювати

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує парламенту направити на доопрацювання законопроект "Про відновлення історичної топоніміки Автономної Республіки Крим".

Нагадаємо, депутат Олесь ДОНІЙ пропонує повернути колишні історичні назви населеним пунктам Криму, що були змінені у період з 1944 по 1948 рік.

Члени комітету, як повідомляє Інформаційне управління ВР, заявили, що законопроект внесений без відповідного подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішень референдумів територіальних громад, рішень місцевих рад автономії, розрахунків необхідних фінансових витрат.

Крім того, кажуть народні депутати, "найменування і перейменування населених пунктів повинно здійснюватися з врахуванням загальнодержавних інтересів, а також географічних, історичних, національних, побутових та інших місцевих умов".

Члени комітету також нагадали, що згідно зі статтею 6 Закону "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" "виключно місцевими референдумами у відповідних адміністративно-територіальних одиницях вирішуються питання про найменування або перейменування сільрад, селищ, міст, районів, областей".