Випробування над Чорним морем пройдуть винищувачі 5-го покоління
09:00, 22 січня 2009Крым
0 0
Де будувати полігон?
Морський полігон для випробувань бойового літака п`ятого покоління, який створюється в Росії, має бути збудований в акваторії Чорного моря, яка прилягає до Краснодарського краю.
Про це заявив віце-прем`єр Росії Сергій ІВАНОВ, який опікується виконанням державних програм озброєнь.
На нараді військово-промислової комісії при уряді Росії ухвалено рішення про створення нового полігону для бойових літаків, де випробовуватимуть зброю по морських цілях, повідомив журналістам віце-прем`єр.
Остаточно місце вибере Міноборони Росії, проте, як зазначив С.ІВАНОВ, "створювати його на узбережжі України ми не будемо".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter