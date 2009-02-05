Двоє людей загинуло за добу під час пожеж у Криму
09:08, 05 лютого 2009Крым
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Горіли приватні домоволодіння
Чоловік та жінка загинули за добу під час пожеж у Криму, повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії.
Необережність при курінні коштувала чоловікові, 1970 року народження, життя. Пожежа сталася в приватному будинку в місті Джанкой. Нанесений вогнем збиток встановлюється.
У Сімферополі горіло приватне домоволодіння. На пожежі загинула жінка, 1955 року народження. Причина пожежі і збиток встановлюються.
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