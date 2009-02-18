Севастополь: кількість відключень від електроенергії зросла на 20%

У Севастополі в умовах фінансової кризи кількість відключень побутових споживачів від електроенергії за несплату збільшилася приблизно на 20%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив комерційний директор ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» Владислав ЯКИМОВИЧ.

За його інформацією, у середньому в останні місяці від електропостачання за борги відключається 1000-1200 побутових споживачів. Він також повідомив, що якщо станом на 1 січня поточного року загальний борг побутових споживачів компанії становив 13 млн. 625 тис. грн., то станом на 1 лютого - 14 млн. 414 тис. грн.

За словами В.ЯКИМОВИЧА, «в умовах фінансової кризи ми будемо вимушені здійснювати відключення за будь-яку суму заборгованості. На сьогодні робота поставлена так, що людині виставляється рахунок і дається певний термін для його оплати, якщо оплати немає - застосовуються санкції у вигляді відключень». Як додав комерційний директор, «фактично, від однієї копійки боргу починається відповідальність за спожиту і несплачену електроенергію».

За інформацією В.ЯКИМОВИЧА, «рішучі дії відносно боржників будуть продовжені, але слід зазначити, що разом із незначним збільшенням кількості відключень росте і число позитивно розглянутих заяв на реструктуризацію заборгованості за спожиту електрику». Як запевнив В.ЯКИМОВИЧ, «ми готові розглянути заяви людей, що потрапили у виняткові обставини, через які своєчасна оплата електроенергії тимчасово неможлива. Якщо споживач до нас звернувся, і ми бачимо, що дійсно ситуація складна, але він готовий виконувати свої обов`язки у повному обсязі, ми підемо назустріч і оформимо угоду про розстрочку. Але така можливість надається, як правило, один раз».

Комерційний директор додав, що «ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» завжди з розумінням ставиться до своїх добросовісних споживачів, але в умовах фінансової кризи закликає не тільки до своєчасної оплати спожитої електроенергії, але і порівнювати обсяг споживання електроенергії зі своєю платоспроможністю».