У Криму хлопець отримав 15 років в`язниці за вбивство бабусі

Апеляційний суд Криму призначив 17-літньому учню вечірньої школи 15 років позбавлення волі за вбивство рідної бабусі.

"Наприкінці січня внук, який вже мав судимість за грабіж, вирішив пограбувати власну бабусю. Він увірвався в будинок, побив стареньку та забрав її заощадження – 235 гривень, а також те, що представляло для нього цінність, – два недорогі мобільні телефони. Потім внук закрив бабусю в підвалі та підпалив будинок", – йдеться у повідомленні прокуратури Криму.

Згідно із Кримінальним кодексом вчинене хлопцем кваліфікується як розбій (ч.4 ст.187), умисне вбивство (п.6,9 ч.2 ст.115) та знищення майна шляхом підпалу (ч.2 ст.194).