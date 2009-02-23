У Криму хлопець отримав 15 років в`язниці за вбивство бабусі
15:56, 23 лютого 2009Крым
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Рішення Апеляційного суду
Апеляційний суд Криму призначив 17-літньому учню вечірньої школи 15 років позбавлення волі за вбивство рідної бабусі.
"Наприкінці січня внук, який вже мав судимість за грабіж, вирішив пограбувати власну бабусю. Він увірвався в будинок, побив стареньку та забрав її заощадження – 235 гривень, а також те, що представляло для нього цінність, – два недорогі мобільні телефони. Потім внук закрив бабусю в підвалі та підпалив будинок", – йдеться у повідомленні прокуратури Криму.
Згідно із Кримінальним кодексом вчинене хлопцем кваліфікується як розбій (ч.4 ст.187), умисне вбивство (п.6,9 ч.2 ст.115) та знищення майна шляхом підпалу (ч.2 ст.194).
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