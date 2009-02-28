Міліція запевняє: козлів відпущення з «беркутівців» не робитимуть

Кримський міліцейський Главк спростовує інформацію ЗМІ про переслідування «беркутівців» через інцидент в Мирному

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму заявляє, що інформація окремих ЗМІ про переслідування співробітників спецпідрозділу «Беркут» у зв`язку з інцидентом в сімферопольському селищі Мирне не відповідає дійсності.

«В деяких засобах масової інформації з`явилися повідомлення про утиск і переслідування співробітників спецпідрозділу «Беркут» у зв`язку з відомими подіями в селищі Мирне. Стверджується, що начальник Головного управління міліції Криму дав вказівка про їхнє звільнення і «розжалування», також повідомляється про рішення прокуратури про арешт учасників штурму», - йдеться в інформації відділу зв`язків з громадськістю кримського міліцейського Главку.

Прес-служба міліції Криму заявляє, що ці дані є «домислами несумлінних журналістів, які прагнуть сенсацій і нагнітають навколо трагічного за своєю суттю факту зайвий галас і непотрібний ажіотаж».

За вказівкою міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА створено і наразі працює в Криму комісія МВС під керівництвом заступника міністра Олександра САВЧЕНКА. Внутрішнє службове розслідування проводить також Главк кримської міліції. Висновки комісій будуть оформлені документально і передані в кримську прокуратуру для залучення до матеріалів кримінальної справи.

МВС і кримський Главк запевняють, що розслідування інциденту буде проведено максимально об`єктивно, коректно і гласно.

«Безпричинно не постраждає жоден співробітник, - підкреслюється в повідомленні. - Ступінь вини і міра відповідальності кожного визначатиметься диференційовано і персонально, залежно від співвідношення причинного зв`язку відданих команд і відповідних дій з негативними наслідками».

«Просимо засоби масової інформації, громадські організації і об`єднання громадян, політичні партії і течії не перешкоджати ходу слідства і процесу встановлення істини», - зазначає прес-служба кримської міліції.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу розповсюдив заяву про напад співробітників «Беркута» на сім`ю ХАЇРОВИХ в селищі Мирне. Більше 10 озброєних бійців зламали двері, вікна і закидали будинок світлошумовими гранатами, одна з яких під час вибуху пошкодила руку господарю. Потерпілому довелося ампутувати кисть лівої руки.

Міліція Криму заявляє, що не збиралася нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію по затриманню злочинця, який перебуває в розшуку.

Керівництво МВС вибачилося перед сім`єю ХАЇРОВИХ за непрофесійні дії працівників міліції.