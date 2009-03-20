100-кілограмову авіабомбу часів війни знешкодили сапери в Криму

У Криму сапери знешкодили 100-кілограмову фугасну авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни, знайдену робітниками під час прокладання водопроводу вздовж дороги в селі Владиславівка.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму.

За словами фахівців, радіус ураження такої бомби сягає 750 метрів, а найближчі житлові будинки знаходилися за десять метрів від місця знахідки.

Під час перевірки місцевості за допомогою металошукача піротехніки виявили поряд з бомбою ще один боєприпас - німецький артснаряд 75 калібру часів ВВВ. Радіус ураження артснаряду майже 400 метрів. Боєприпас знешкодили.