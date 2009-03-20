100-кілограмову авіабомбу часів війни знешкодили сапери в Криму
13:18, 20 березня 2009Крым
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Радіус ураження сягає 750 метрів
У Криму сапери знешкодили 100-кілограмову фугасну авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни, знайдену робітниками під час прокладання водопроводу вздовж дороги в селі Владиславівка.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму.
За словами фахівців, радіус ураження такої бомби сягає 750 метрів, а найближчі житлові будинки знаходилися за десять метрів від місця знахідки.
Під час перевірки місцевості за допомогою металошукача піротехніки виявили поряд з бомбою ще один боєприпас - німецький артснаряд 75 калібру часів ВВВ. Радіус ураження артснаряду майже 400 метрів. Боєприпас знешкодили.
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