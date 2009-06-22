Турист зірвався зі скелі в Криму

Туриста із Севастополя, який у печерному місті Мангуп у Криму зірвався зі скелі висотою 25 метрів, врятували альпіністи.

Як повідомляє прес-служба МНС, севастополець впав зі скелі ввечері в неділю під час відпочинку.

Працівники гірської пошуково-рятувальної групи о 01:00 22-го червня із застосуванням спеціального спорядження підняли постраждалого вгору та передали його лікарям "швидкої".