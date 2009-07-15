СБУ проситиме у Росії та Узбекистану архіви про виселення кримських татар

Служба безпеки України проситиме Росію, Узбекистан та інші країни колишнього СРСР надати архівні матеріали стосовно виселення з Криму у 1944 році кримських татар й інших народів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту архівного забезпечення Служби безпеки Володимир В’ЯТРОВИЧ на засіданні круглого столу в СБУ.

За його словами, в рамках проведення СБУ дослідчої перевірки фактів виселення кримських татар з’ясувалося, що в Україні зберігається небагато документів з цієї теми.

Він пояснив, що до 1954 року Крим був у складі Росії, і тому більша частина архівних матеріалів зберігається в РФ. Також архівні матеріали з даного питання є в Узбекистані, Казахстані. В’ЯТРОВИЧ зазначив, що Україна ініціюватиме підписання угод з цими країнами щодо надання архівних даних, в першу чергу, з Росією.

Директор Департаменту зауважив, що СБУ вже зверталась і звертатиметься у майбутньому з цього питання до своїх колег з ФСБ Росії. «Я думаю, співпраця буде налагоджена», - сказав В’ЯТРОВИЧ.

Заступник голови СБУ Микола ГЕРАСИМЕНКО прогнозує, що служба працюватиме над цим питання тривалий час і, можливо, не один рік. Він висловив сподівання, що історики та неурядові організації поможуть СБУ.

За його словами, лише після того, як буде зібрано достатню доказову базу, СБУ дасть правову оцінку подіям 1944 року. При цьому ГЕРАСИМЕНКО підкреслив, що в питанні незаконного виселення кримських татар немає жодної політики. Зокрема, він зазначив, що мова не йде про висунення претензій чи звинувачень будь-кому, в тому числі й Росії. Він наголосив, що на сьогодні дуже важливо встановити історичну справедливість в питанні виселення кримських татар.

Голова Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ висловив вдячність керівництву України і, в першу чергу, Президентові Віктору ЮЩЕНКУ, за рішення провести розслідування фактів виселення кримських татар. «Ми вважаємо, що всі злочини по виселенню потрібно розцінювати як геноцид проти кримськотатарського народу», - сказав ДЖЕМІЛЄВ.