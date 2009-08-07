Більш як 3 млн. осіб відпочили у Криму

У Криму цього року кількість відпочиваючих, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротилася на 12% – до 3 млн. 112 тис. чоловік.

Як сказано в оперативних даних кримського Міністерства курортів і туризму, сьогодні в автономії працює 561 здравниця, коефіцієнт заповнюваності становить 86,1%. В цей час у 2008 році функціонувало на 10 санаторно-курортних закладів і туристських підприємств більше, заповнюваність становила 97,2%.

Організовано в таких закладах з початку року відпочили понад 576 тис. чоловік (за той же період 2008 року – понад 749 тис. чоловік).

Зниження числа відпочиваючих у Криму в сезоні-2009 міністерство пояснює світовою фінансовою кризою.

Від кризи постраждав не тільки Крим, а і його конкуренти. За даними першого заступника міністра курортів автономії Марини СЛЄСАРЕВОЇ, Болгарія цього року втратила 10% відпочиваючих, Єгипет – 10-15%, Росія – 15%, Туреччина – близько 30%.

«У цьому ряду Крим досить пристойно виглядає», – зазначила вона.